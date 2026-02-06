Aseguran que los vieron a los besos: revelan que Julio César Rodríguez habría retomado relación con expareja

Recientemente, el rostro de Chilevisión, Julio César Rodríguez ha dado mucho que hablar, debido a que surgió un nuevo rumor relacionado con su vida amorosa.

En el programa «Que te lo digo» de Zona Latina indicaron que habría retomado su relación amorosa con una expareja.

Resulta que el periodista Luis Sandoval, dio a conocer un video en el que aparece con Camila Nash. En esta instancia, la exchica reality fue consultada sobre el regreso de Francisca García-Huidobro a Primer Plano y la probabilidad de que vuelva a ser pareja con JC Rodríguez.

Revelan detalles del presente amoroso de Julio César Rodríguez

Luis Sandoval le consultó a Camila Nash si piensa que JC y Fran podrían volver a ser pareja, ya que ellos han señalado que a los 80 años estarían juntos.

Frente a esto, la exchica reality expresó: «¿Qué dice Natu Pau? A Natu Pau ni con grúa lo sacan del lado de Julio César. Así que, Fran, vas a tener que pelear ahí tu lugar».

En este sentido, Nash le dedicó unas palabras a la «Dama de Hierro»: «Si tienes una esperanza con Julio, la Natu Pau tiene que desaparecer».

Vale señalar que ante estas palabras, Luis Sandoval indicó que se comunicó con una fuente de Chilevisión, quien le indicó que la influencer ha sido vista acompañando a Julio César Rodríguez en en el canal.

Sin embargo, esto no es todo. Otra fuente dio a conocer que fueron vistos a los besos en el Festival de Las Condes.

También te podría interesar: “Va a ser una gran fiesta”: Bad Bunny promete hacer historia en su show del medio tiempo en el Super Bowl

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google