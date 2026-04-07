Latife Soto entrega alentadora predicción para Chile y adelanta fecha clave: «Eso es lo único que me importa a mí»

La tarotista nacional, Latife Soto constantemente está dando que hablar con las predicciones que lanza para Chile y el resto del mundo. En este sentido, recientemente, la guía espiritual entregó un alentador presagio para el futuro de nuestro país.

En una de sus transmisiones con José Antonio Neme, la brujita se refirió al futuro de nuestro país debido al alza de combustible que se empezó a aplicar recientemente.

Latife Soto dio a conocer que desde el Gobierno seguirán tomando medidas para mejorar la situación. Sin embargo, será un acuerdo el que traerá grandes beneficios a miles de chilenos.

La alentadora predicción de Latife Soto

La tarotista señaló: «Se viene una planificación fuerte para tratar de palear, no tener mayores caídas y tener un mejor horizonte».

En este sentido, Latife Soto indicó: «¿Cuándo viene el mejor horizonte para este país? Septiembre, octubre, por ahí se estabiliza».

Además, mencionó que el Gobierno «logrará estabilizar lo económico, el trabajo… todo lo que es trabajo viene bien»,

«El gobierno firmará convenios de minería y me llega un número… 20 mil puestos de trabajo se van a crear en minería», añadió Latife Soto.

«Eso es bueno, porque necesitamos que la gente tenga plata y pega. Eso es lo único que me importa a mí», continuó.

Posteriormente, Latife Soto indicó que no cree que el valor del combustible baje tan rápido. «Yo veo muy complicado que abran Ormuz», señaló.

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