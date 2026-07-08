Restricción vehicular en la Región Metropolitana: revisa los vehículos que no pueden circular este jueves 9 de julio

Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular. Medida que tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire y que se extenderá hasta el 31 de agosto. La norma se traduce en que diversos vehículos no pueden circular en días determinados.

Vale señalar que la medida rige justamente en meses de otoño e invierno que es cuando empeora más la calidad del aire. Además, es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Cabe destacar que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago, entre lunes y viernes, con excepción de días festivos. Mientras que el horario es desde las 7:30 hasta las 21:00 horas.

Revisa la restricción vehicular de este jueves 9 de julio

Los vehículos que tienen restricción vehicular durante este jueves 9 de julio, son aquellos que tienen patentes que terminan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos previos al 1 de septiembre de 2011: 4 y 5.

Automóviles sin sello verde: 8, 9, 0 y 1.

Motocicletas previas al 2002: 8, 9, 0 y 1.

Motocicletas que se inscribieron entre 2002 y el 2010: 4 y 5.

Buses de pasajeros sin sello verde: 8, 9, 0 y 1.

Transporte de carga sin sello verde: 8, 9, 0 y 1.

Vale señalar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular de este 9 de julio. Esto en el caso de se declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Hay que dejar en claro que los vehículos que no tienen sello verde no pueden transitar dentro del anillo de Américo Vespucio.

Por otro lado, se recomienda a los conductores que estén pendientes a la restricción vehicular para evitar más contaminación en este periodo crítico. Además, de este modo, evitan ser multados.

Las sanciones se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Es decir, aproximadamente, desde $70 mil a $90 mil.

En tanto, las personas que quieran conocer más detalles sobre la restricción vehicular pueden ingresar al sitio web Gobierno.

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