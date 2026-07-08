Julianno Sosa le hizo inesperada propuesta a DJ Méndez y el cantante respondió: «Sin pensarlo digo que sí»

Recientemente, Julianno Sosa sorprendió en redes sociales tras desafiar públicamente a DJ Méndez a un combate de boxeo.

Frente a esto, el intérprete de «Mi Chile» no tardó en contestar y respondió de manera afirmativa. De este modo, los dos cantantes nacionales se enfrentarán próximamente.

«Julianno Sosa me hizo una invitación en redes sociales para un combate de boxeo ahora en agosto. La verdad que yo sin pensarlo digo que sí. Acepto el reto y nos vamos a ver en el ring», indicó DJ Méndez en un video compartido en sus redes sociales.

Detalles del combate de boxeo entre Julianno Sosa y DJ Méndez

El combate entre los dos artistas se desarrollará el próximo 22 de agosto en Gran Arena Monticello en el evento «Cadena de Retos».

El duelo ha llamado mucho la atención. No solamente por que se trata de dos importantes nombres la escena musical chileno. Sino que también por qué ambos son parte de dos generaciones completamente diferentes.

Por un lado, se encuentra DJ Méndez, quien es muy influyente en la música urbana nacional y que forma parte de una generación que marcó una época. Sin embargo, en la otra esquina se encontrará Julianno Sosa, quien es uno de los nombres más destacados de la nueva escena urbana .

La diferencia de edad que tienen los artista le agrega un importante sazón al evento. Un enfrentamiento entre juventud y trayectoria. Hay dos estilos y generaciones diferentes, en un combate que ha generado gran expectación en sus seguidores y los fanáticos de las artes marciales.

En este sentido, DJ Méndez y Julianno Sosa se someterán a una intensa preparación física para llegar en buena manera al duelo y poder responder a las expectativas.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los precios se encuentran entre $24.150 y $49.450 (sin considerar cargo por servicio).

Vale señalar que «Cadena de Retos» reunirá a múltiples disciplinas y desafíos. Además, contará con figuras del espectáculo, redes y el deporte.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google