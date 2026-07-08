«Infiel» y «¿qué has logrado en la pu… vida?: Fran Maira vive minuto de furia y estalla contra figura de la TV chilena

Recientemente, Fran Maira compartió un duro descargo a través de sus redes sociales contra un popular rostro de televisión.

Estos potentes dichos ocurrieron después de que en el reality de Mega, «¿Volverías con tu ex? 2», hablaron de su relación con Austin Palao, quien aseguró en el espacio que nunca habría tenido una relación formal con ella.

Vale señalar que en esta instancia, Fran Maira no quiso nombrar al aludido. Sin embargo, no tardaron en relacionarlo con Nicolás Solabarrieta, quien habría respaldado la versión de Ausitin.

El duro descargo de Fran Maira

En su live, la cantante y figura de TV indicó: «Me cae como el pi… no le quiero dar pantalla. Al ex de la rata, pero no voy a decir su nombre porque no le quiero dar pantalla a ese hue… feo, fome, infiel. Te juro que me da un asco ese hue…».

Posteriormente, Fran Maira continuó con su descargó y apuntó directamente a la actitud del chico reality. «Me cae mal, es un soberbio, se jura la raja ¿qué has logrado en la pu… vida? Me carga esa hue… cuando la gente se cree el pi… y no es nada», lanzó.

Sin embargo, la joven no criticó solamente al exfutbolista, También arremetió contra su examiga, Valentina Torres, quien es conocida como «La Guarén».

Incluso, la participante de «Fiebre de Baile» le quiso dedicar su tema titulado «Desleales». «Dedico mi canción a todas esas amigas desleales… A una rata inmunda, famosa. No es Mickey Mouse», expresó.

En este sentido, Fran Maira aseguró que después de que su examiga salió del reality de Canal 13 «Tierra Brava» habría tenido una inesperada actitud con ella.

«Cuando salió del reality nunca más me habló y me hizo la desconocida», señaló.

Además, Fran Maira indicó: «Es una mosquita muerta que finge un personaje, mientras yo soy lo que soy».

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