Nicolás Solabarrieta sorprende con llamativa propuesta a Naya Fácil para la gala del Festival de Viña 2025: «Yo encantado»

Durante los últimos días, Naya Fácil ha estado en el centro de atención debido a que canceló la Gala del Pueblo. Y recientemente, Nicolás Solabarrieta sorprendió con un inesperado ofrecimiento para la joven.

Resulta que este lunes, en el espacio de CHV, Plan Perfecto, Cecilia Gutiérrez se refirió al tema. De este modo, se refirió a las críticas de la influencer por no ser invitada a la Gala del Festival de Viña, a pesar de ser embajadora de la versión anterior y que sí consideraron a Solabarrieta.

En este sentido, la periodista de farándula señaló: «Me escribe la producción y me dice que él no está invitado como embajador. Él va como más uno de Ivette Vergara, su mamá, y van a pasar juntos por la alfombra roja».

Por otro lado, Patricio Sotomayor se encontraba con el exchico reality y embajador del Festival de Viña 2024 para conversar sobre el tema.

«A mí me invitó la producción de manera directa la primera semana de diciembre. No me dijeron que iba en calidad de embajador del festival», explicó Nicolás Solabarrieta.

Además, agregó: «Creo que puede tener un tipo de aliciente que suma, pero no me lo comentaron como que era invitado, por eso».

Vale señalar que Nicolás Solabarrieta indicó que acordó con su madre que no desfilarán juntos en la Gala del Festival de Viña 2025.

Sin embargo, Cecilia Gutiérrez mencionó que diversas fuentes de la producción le mencionaron que estaba contemplado que pasaran juntos.

La propuesta de Nicolás Solabarrieta a Naya Fácil

Además, en esta oportunidad, desde el panel del programa de espectáculos, le consultaron al chico reality si es que estaría dispuesto a asistir a la Gala del Festival de Viña 2025 con Naya Fácil.

En este sentido, Nicolás Solabarrieta mencionó: «Aprovecho de extenderle la invitación a Naya. Entiendo que la respuesta puede que sea no, porque puede estar molesta con la organización y me pongo en sus zapatos».

«Pero si quisiera pasar conmigo, yo encantado, ningún problema de que pasemos los dos como rey y reina del año pasado, si te acomoda, por supuesto», añadió el joven.