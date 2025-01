¿Por qué el sí y ella no? Nicolás Solabarrieta se refirió a la no inclusión de Naya Fácil en la Gala de Viña 2025

Sin duda, que la Gala del Pueblo ha sido de lo más debatido en los diversos portales de espectáculo.

Cabe destacar que Naya Fácil ha estado confirmando a varias personalidades de la televisión, influencers, cantantes, y un gran listado de personajes de la cultura pop chilena.

Asimismo, esta decisión de organizar su propia Gala nace luego de que la organización del Festival de Viña no la invitara a la tradicional Gala del certamen viñamarino. Siendo que Naya fue elegida como embajadora del evento (Reina de Viña).

En ese contexto, Nicolás Solabarrieta, quien fue elegido como Rey del pasado Festival, sí fue invitado a la Gala de Viña, y recientemente se refirió a la no inclusión de Naya al evento.

Fue en una entrevista con Mauri Basso a través de TikTok, que el ex chico reality rompió el silencio frente a esta situación.

«Yo encuentro que se le pasó al canal… eso no es así. Me parece que no corresponde porque al final, si estoy invitado yo como rey, también corresponde que estuviese la reina, me parece lógico».

Además, agregó que «No sé si se pueda hacer una invitación ahora. O si Naya querrá ir, pero si me parece que es injusto que si está el rey y cómo no va a estar la reina».

Para cerrar, Nicolás Solabarrieta aseguró que asistirá a la Gala en solitario.

La no inclusión de Naya Fácil en la Gala de Viña

La influencer ya se había referido a este tema, y hace un tiempo utilizó sus redes sociales para comunicar que, efectivamente, no había sido invitada al evento de moda.

«No he recibido ninguna invitación formal a la gala de Viña, y queda un mes. Estaba esperando la invitación para poder ver con tiempo mi vestuario, ya que todos los que van ya tienen su invitación», reveló en aquella ocasión.

“No lo quería hacer público, pero no importa mis facilines, estoy feliz porque tengo el cariño de los viñamarinos y con eso soy feliz. La discriminación es clara, fui la reina del año pasado, que ganó con más de un millón de votos, histórico”, concluyó.