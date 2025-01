La revelación de Nicolás Solabarrieta sobre relación de sus padres: entregó significativo dato

Hace unos días, Fernando Solabarrieta fue invitado a Primer Plano y sorprendió a los televidentes al referirse a sus adicciones, y cómo lucha contra eso.

En ese contexto, su hijo, Nicolás Solabarrieta, se refirió a la entrevista y a las declaraciones del animador.

En las declaraciones del periodista deportivo, quien actualmente se encuentra fuera de la pantalla, señaló que está viviendo con Ivette Vergara y llevaría cuatro meses sin recaer en el alcohol.

Nicolás Solabarrieta y las declaraciones de su padre

Fue en Zona Latina que el ex chico reality habló del tema, junto a Sergio Rojas y Zimdecker. «Lo único que puedo comentar es que mi relación con ellos nunca va a cambiar. Los amo a los dos, para mí lo más importante es que estén bien».

Además, entregó un desconocido dato, que esclarece algunas cosas de la relación. «Como comentó él, hay un proceso de reconquista en el que él está», señaló, según Canal 13.

«Yo los veo tranquilos, los veo bien, dependerá de ellos finalmente si quieren estar juntos o no. Yo ahí no me meto, porque no me corresponde, yo soy el hijo al final del día», continuó.

Para cerrar, indicó que lo más importante es el bienestar de la familia, más allá de si están juntos o no. Además, fue enfático en señalar que en este momento lo más relevante es «que mi papá salga definitivamente del tema de la adicción, yo lo veo muy bien, lleva varios meses sin una recaída con el tema del alcohol, así que estoy tranquilo, contento», concluyó.

