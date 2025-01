La profunda reflexión de Mariana Derderian en redes sociales: «me permito morir y nacer muchas veces en esta sola vida donde solo tenemos pasaje de ida»

Cientos de mensajes positivos le llegaron a Mariana Derderian en su última publicación de Instagram, donde compartió una profunda reflexión.

Esto ya que enfrentará un nuevo desafío, y se grabó en la naturaleza, escribiendo el potente mensaje en la descripción del video.

Es importante destacar que el año pasado, la actriz sufrió la lamentable perdida de su hijo de seis años de edad. Por ello, Derderian no ha estado tan activa en redes sociales, y de a poco va reapareciendo, entregando mensajes motivadores a sus seguidores.

En el post, se puede ver a ella haciendo ejercicio, rodeada de muchas plantas y árboles. «Preparándome para una nueva aventura!! Un viaje distinto… Más para adentro que para afuera”, señaló.

Además, agregó que: «Así he estado… Así me reconfiguro, así me permito morir y nacer muchas veces en esta sola vida donde solo tenemos pasaje de ida».

«No existen las vueltas… Por eso mismo cuídense y cuiden a los que aman #QueValgaLaPena», cerró.

La reacción de los seguidores al post de Mariana Derderian

Rápidamente, la publicación se llenó de reacciones de sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes de positivismo y motivación.

«Inmensa. Admirable me causas mucha alegría y ganas de vivir al máximo que lindas palabras !!», «En eso estamos filtrando personas , me quedan tan pocas», «Mariana todo está permitido menos rendirse …. a veces necesitamos estar en modo pausa por el simple hecho de ser seres humanos», «Que entereza que sabias tus palabras y qué lección de vida dejas cada vez que escribes», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, que siempre están atentos a sus publicaciones para dejarle mensajes de apoyo.

