Mónica Godoy reveló detalles de su desconocida pareja con la que lleva un año: «que todo siga floreciendo…»

Recientemente, la actriz Mónica Godoy causó furor en redes sociales, luego de compartir diversos registros de fotos con su nueva pareja. Con quien tienen una relación alejada de los medios.

Desde que termino su larga relación con Nicolás Saavedra, poco se sabía de la vida amorosa de Godoy.

En ese contexto, la intérprete conversó con LUN y reveló detalles de su relación.

Partió diciendo que: «No voy a hablar de él, no me gusta, porque no es una persona que tenga que ver con los medios, ni que quiera exponer. Pero tampoco lo voy a andar escondiendo, porque es una parte importante de mi vida, y una cosa es proteger y cuidar, y otra cosa es esconder».

Además, agregó que su pololo es de nacionalidad extranjera, y no es un «pololo nuevo» ya que llevan más de un año de relación.

Asimismo, espera seguir «teniendo la privacidad de la que siempre he disfrutado».

Cerró diciendo que: «estoy muy contenta con todo, esperando que todo siga floreciendo y bien”.

Las fotos que Mónica Godoy reveló en sus redes sociales

En la jornada de ayer, Mónica Godoy posteó unas imágenes con su nuevo enamorado, lo que sorprendió a sus seguidores.

“Yo tampoco sé… Pero sí sé que vamos por más años respondiéndote: a dónde vamos?”, escribió en la descripción de las románticas imágenes, frase que corresponde a la canción «A dónde vamos» de la banda Morat.

Si bien no hay detalles del nuevo príncipe azul, según se puede apreciar en las fotos, Mónica Godoy estaría muy feliz con su nueva pareja.

