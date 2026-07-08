Gran Rancherazo Nacional llega con cuatro días de fiesta este 2026: artistas confirmados, fechas y venta de entradas

El Parque Ciudad Empresarial, ubicado en Huechuraba se prepara para una gran celebración musical. Resulta que se acerca el Gran Rancherazo Nacional 2026. Evento que promete que hacer que Santiago se transforme en la capital de la ranchera y cumbia con un gran programación.

Este hito se llevará a cabo los días 5 y 6, y 12 y 13 de septiembre. Cuatro fechas que contarán con 60 presentaciones en vivo.

El Gran Rancherazo Nacional 2026 promete reunir a miles de asistentes en torno a la música popular, tradición y el espíritu de celebración que existe en septiembre. De este modo, se ha posicionado como un panorama muy esperado del mes de septiembre.

En estas cuatro jornadas, los presentes podrán disfrutar de una gran experiencia que contará con grandes exponentes en un mismo escenarios. Desde la nueva generación hasta verdaderas leyendas del género.

Artistas del Gran Rancherazo Nacional 2026 y cómo comprar entradas

Dentro de los nombres de ranchera que llegan hasta este evento se encuentran Zúmbale Primo, Los Charros de Luchito y Rafael, Los Luceros del Valle y Benja Duarte, entre otros.

A ellos se les suman grandes agrupaciones de cumbia como Los Vikings 5, La Sonora Palacios, Adrián y los dados negros, Leo Rey y Agrupación Marilyn.

Además, el Gran Rancherazo Nacional 2026 contará con decenas de más artistas que llegarán a prender el ambiente en el Parque Ciudad Empresarial.

Las entradas para este evento se encuentran disponibles a través de www.tuacceso.cl. Vale señalar que los pases para dos y cuatro días se encuentran agotados. Sin embargo, están disponibles las entradas por jornadas. Los precios son de $15.000 en preventa 1, $18.000 en preventa 2 y $27.000 general.

Cabe destacar que el Gran Rancherazo Nacional se ha transformado en un lugar de encuentros para familias, amigos y fanáticos de la música popular de todo chile. Y esta versión 2026 promete ser una experiencia cargada de música en vivo, gastronomía, tradiciones y un ambiente de celebración.

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