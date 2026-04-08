Impacto por acusaciones de maltrato contra famoso animador de la TV chilena: «Tengo pruebas»

El programa de farándula «Que te lo digo» vive un polémico momento. El espacio ha sufrido diversas salidas como la del periodista Francisco Ruiz de Gamboa y la del ahora exdirector Vicente Parra. Además, graves acusaciones han recaído en el conductor Sergio Rojas.

A mediados del mes pasado, Ruiz de Gamboa dejó el espacio. Y en el programa Lola de streaming dio a conocer que algunos conflictos con Rojas provocó su salida. Incluso acusó malos tratos y una fría despedida.

Por otro lado, el ahora exdirector renunció al espacio luego de ser regañado en vivo en «Que te lo digo».

En este sentido, Sergio Rojas reconoció que intentó arreglarse con el exdirector Vicente Parra. Sin embargo, no tuvo éxito.

Sin embargo, el conductor del programa tuvo otra reacción con Francisco Ruiz de Gamboa, a quien incluso trató de «Judas» por sus declaraciones.

«Creo que estás haciendo muy mal camino. Me da mucha tristeza ver que la pantalla te afecta a tan temprana edad, pero nunca es tarde para comenzar», indicó Sergio Rojas

Y recientemente, en conversación con La Cuarta, Francisco Ruiz de Gamboa se sinceró sobre su salida de «Que te lo digo».

Francisco Ruiz de Gamboa se sincera sobre su salida de «Que te lo digo»

El periodista reveló que mantiene su postura y que incluso tiene pruebas.

«Sin hacer como el show que hace Sergio, o sea, imagínate, salió vestido como Jesús. Tú también te preguntas, chucha, qué mal que tome de esa forma los malos tratos, cosas que pasaron, que existieron, que fui testigo, que las viví, que están los rostros de testigo. Lo único que, como te puedo comentar, más allá de ver cómo ha ido el programa y cómo va mutando, también la pregunta es esta constante rotación de personal del equipo», señaló Francisco Ruiz de Gamboa.

«Yo sé que en la televisión pasa en general, pero en el ‘Que te lo Digo’ ha pasado mucho últimamente», añadió.

Además, el periodista se refirió a los problemas que ha enfrentado el espacio, después de un año en el que triunfaron en Los Premios Cordilleras y el Copihue de Oro. «Al final es por los tratos de Sergio, por querer como transparentar todo, pero tampoco él sabe ubicarse en el espacio-tiempo de decir “pucha, esto no hay que hablarlo en público», indicó.

En este sentido, también aseguró varias salidas han sido debido a «temas que han pasado dentro del programa».

Por otro lado reconoció que su salida fue debido a un cambio en el horario. «Aguanté hartas cosas. Pucha, Tomás (periodista del “Que te lo Digo”) es testigo, los otros invitados que han ido son testigos. Creo que es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a salir. Por lo menos yo tengo pruebas y todo. No sé qué tanto le conviene a él seguir hablando», agregó.

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