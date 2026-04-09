«Bonvallet: Genio y Sombra»: el nuevo podcast que revive la vida del «Gurú» a diez años de su partida

A poco más de diez años de la muerte de Eduardo Guillermo Bonvallet, se estrenará «Bonvallet: Genio y Sombra». Un podcast documental que en cuatro episodios que está centrada en la vida, legado y controversias de este comunicador que dejó una gran huella en el periodismo deportivo chileno.

Esta producción creada por Ojos Negros Podcast tendrá su debut el próximo 15 de abril a través de Podium Podcast Chile.

El proyecto revelará sus historias menos conocidos como ser el el hombre detrás de la camiseta de Colo-Colo campeón de la Copa Libertadores y el conflicto que tuvo con Juvenal Olmos, el que es abordado en primera persona por el exentrenador de La Roja.

«Bonvallet: Genio y Sombra», el podcast que narra la historia de Eduardo Bonvallet

Esta serie abordará los inicios de Bonvallet como futbolista. Además, su rol de ejecutivo en Adidas y su consolidación como comentarista deportivo en Radio Nacional, La Red y Terra.

Para el desarrollo de este podcast se utilizó archivo radial y televisivo, y más de 30 entrevistas a familiares, amigos y colegas del comunicador.

Figuras como Claudio Bravo y Jean Beausejour se refieren al impacto que tuvieron los discursos de Eduardo Bonvallet, los que influyeron en la obtención de las dos Copas Américas de Chile.

Además, el proyecto también cuenta con el relato del periodista Rodrigo Sepúlveda. «Hizo cosas que no estaban dentro del estándar de los medios de comunicación. Porque era inteligente, porque sabía de fútbol, porque era divertido, porque era muy locuaz. Porque era muy cambiante, un tipo extraordinario», indicó.

Vale señalar que «Bonvallet: Genio y Sombra» es la primera producción distribuida por Podium Podcast Chile. Además, es una creación de Ojos Negros Podcast y es auspiciado por Ojos Negros Podcast. En tanto, cuenta con la colaboración de Duoc UC para su difusión.

El podcast también aborda la salud mental y la prevención del suicidio.

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