“Volver al romanticismo es un acto de rebeldía”: Denisse Malebrán derrite a la 92.5 con su nuevo álbum ‘Corazón Salvaje’

Denisse Malebrán visitó Radio Activa para hablar sobre su disco como solista y la próxima presentación en la sala SCD.

“La música es linda, en cualquier espacio, en cualquier ritmo”, fueron las palabras con las que se describe su nuevo álbum ‘Corazón Salvaje’.

Es vocalista de la destacada banda chilena de synthpop y rock ‘Saiko’ y llegó a la 92.5 para hablar más a fondo sobre cuáles fueron sus inspiraciones para lanzar el disco.

Desde inspiraciones de la infancia, hasta homenajear a la música del recuerdo, Denisse se aventura en estas doce canciones experimentando el amor y la pasión por las melodías, armonías y la conexión con aquellos momentos que marcan en la vida.

A la vez, habló sobre sus objetivos detrás de Corazón Salvaje, como también la necesidad de mantener ‘vivo’ la costumbre de coleccionar la música en formato físico, olvidándose de lo digital.

Así es el nuevo disco de Denisse Malebrán, ‘Corazón Salvaje’

El álbum recorre el amor, la nostalgia y la identidad musical de Denisse, mezclando icónicas canciones clásicas del recuerdo con una propuesta sonora que mezcla pop, balada, blues y matices contemporáneas.

Lo que más quiso llegar con este álbum fue el reencontrarse con aquellas canciones que con solo escucharlas, te devuelven a tu infancia.

Con ello, también quiso homenajear a los cantantes de su infancia, pero sin olvidar a quienes más los apoyan, sus oyentes. Por eso, la elección de cada canción fue tomada a detalle, ya que quería que cada persona pudiera reconectarse con la música.

“Es una forma de homenajear a los cantantes de la infancia. Escogí canciones que sentía que era importante que otras personas pudieran cantar por el simbolismo”, añadió Denisse.

Es así como es que decidió pasar canciones icónicas: “Habiendo otras conocidas, yo dije ‘esta es la canción que en este momento necesitan cantar todos”.

Cómo fue crear el álbum ‘Corazón Salvaje’

Sobre próximos proyectos, la vocalista confirmó que ya está trabajando en un nuevo álbum, y que por primera vez tendrá una banda con varios músicos e instrumentales.

Al respecto, enfatizó en la pasión por el romanticismo y cómo este sentimiento puede llegar al género musical para identificar a personas de diferentes generaciones:

“Volver al romanticismo es un acto de rebeldía, esto demuestra que el amor es invencible”, comentó.

La idea de su álbum va más allá de producir, sino que quiso llegar al recuerdo más sentido de cada persona. Y lo logró.

Así, su objetivo era que pudieran “recordar cuando nuestras familias nos cuidaban mientras hacían cosas escuchando música, homenajear a esas mujeres que se quedaron en la casa”.

“Cuando las cosas son reales o las ha vivido, se sienten así. Todas las canciones tienen un simbolismo, son importantes y por eso me demoré en escogerlas”, confesó.

La inspiración de Denisse Malebrán

Entre otras cosas, lo que le prendió la chispa a Denisse para crear ‘Corazón Salvaje’ fue nada más que darse cuenta que “había una necesidad de cantar estas canciones de amor”.

A pesar de haber tenido dudas al crear el disco, decidió soltarse y entregar estos recuerdos para los demás.

“Quise reencontrarnos en la canción romántica porque es un espacio lindo, que hay que cuidar”, dijo.

“La gente quiere escuchar melodías, armonías, tiene que haber otra conexión que nos reúna a algo distinto. Lo que pensamos en este disco fue hacer eso y es hermoso”, aclaró.

Con ello, enfocó en el fondo juntar otro público con otras generaciones. “La música linda es linda, en cualquier espacio, en cualquier ritmo”.

Ahora, se prepara para su tocata en la Sala SCD de Plaza Egaña este próximo 11 de abril, donde mostrará este nuevo trabajo en un formato íntimo. Las entradas están agotadas, pero puede que anuncie una próxima fecha.

‘Corazón Salvaje’ se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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