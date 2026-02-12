“El amor por la música es mi lugar seguro”: Pablito Pesadilla reveló todos los detalles de su proyecto “El Almacén“ en la 92.5

Pablo Garrido Pacheco, mejor conocido como Pablito Pesadilla, es el DJ y productor más reconocido en los últimos tiempos de la escena chilena. Su carrera y años en la industria, lo ha ayudado a ser parte de muchas colaboraciones.

En conversación con Radio Activa, reveló detalles sobre la creación de su proyecto musical “El Almacén”, un espacio de encuentro entre música y cultura urbana. También, habló de su constancia personal en el rubro que lo impulsó a seguir creciendo.

En sus inicios, contó que le gustaba ir a fiestas, pero no para bailar. “Yo no fumo, no tomo, ni siquiera carreteo”, dijo. Se ponía en la barra de los DJs, con un agua en mano y en la otra una libreta. Anotaba las mezclas que hacían los productores y cómo la gente reaccionaba con eso, para después estudiarlos y analizar los ritmos que mejor pegaba entre ellos.

El concepto

El proyecto hace referencia a una bodega musical, como una miniserie de canciones. La historia trata de un bodeguero (Pablito Pesadilla), que le arrienda a los artistas para que guarden sus cosas y adornen respecto a la situación que los llevó al almacén. Aquí es donde surge la magia, ya que la bodega se transforma en un espacio para que el cantante se desahogue y Pablito Pesadilla termina por producir la canción.

La inspiración surgió por el boom de las sesiones de Bizarrap, el productor argentino que ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Shakira, Arcángel, entre otros. La característica, es que el argentino crea “sesiones” en un estudio donde solo se ve a Bizarrap haciendo los beats, mientras que el cantante invitado corea su canción. Cada sesión tiene un número diferente, el cual es aleatorio.

“Cuando salieron las sesiones de Bizarrap, me dijeron que tenía que hacer lo mismo, pero yo decía que no”, dijo. La razón, no quería plasmar una copia a lo que ya se estaba haciendo, pero sí podía hacer algo parecido. “Tiré ideas con mi equipo y alguien dice ‘oye, podríamos hacer sesiones en bodegas’. Y así empecé a crear El Almacén”, confesó.

La historia detrás de El Almacén

“Todavía está en marcha blanca, no es un proyecto a corto plazo”, detalló el artista. El Almacén es una serie de colaboraciones con cantantes, donde el DJ se reúne con cada uno para hacer una canción. Hasta el momento, todavía está buscando la identidad del proyecto, experimentando con artistas de diferentes estilos para encontrar el sonido y esencia que más le guste a la gente. Aunque, confesó que hasta ahora el reggaetón old school es el género favorito del público.

Las producciones se crean en bodegas arrendadas, donde cada “almacén” tiene un contexto y escena artística diferente, dependiendo de lo que el cantante quiera expresar. “Siempre nos quedamos con algún recuerdo del almacén”.

Los sonidos intercambian entre lo urbano, el reggaetón old school y la cumbia ranchera, como la canción junto al artista Toly Fu.

Lo próximo de Pablito Pesadilla

Sobre sus adelantos, comentó que en marzo lanzará otra canción de reggaetón, pero esta vez será más potente.

El single es una colaboración con diversos artistas de la nueva ola de cantantes emergentes. Entre los invitados están Kuina, Benja Valencia, Lua La Cruz y más. “Estoy conociendo nuevos talentos e impulsando nuevas carreras”.

Lo veremos próximamente en la Gala del Festival de Viña 2026. El DJ se ha presentado en ediciones pasadas del Lollapalooza, La Pampilla, Teletón, entre otros.

Su acercamiento con Bad Bunny

Los inicios del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, han quedado plasmados en la historia de la industria urbana en Chile. Y es que el artista, cuando llevaba pocos años de carrera, pisó tierra chilena con un breve tour en diferentes ciudades del país. Cantó en Temuco, La Serena, Concepción, etcétera.

Es ahí cuando ‘el conejo malo’ tuvo un show en la Media Luna, Rancagua. Pablito Pesadilla era su telonero. “Fue caótico”, mencionó.

El show empezó con problemas. El DJ contó que estuvo tres horas y media teloneando, porque el puertorriqueño se había atrasado. Cuando llevaba dos horas, comenzaron las pifias. “La gente entendía que no era mi culpa, pero en un momento ya eran dos horas con 40 minutos y la gente se volvió mala onda”, confesó.

Tocaba una canción, y al terminar, pifiaban. Así estuvo un largo rato. Por eso, Pablito decide tocar un tema de Bad Bunny, aunque lo retaron por hacerlo.

“Tiro el tema y llegó un loco del equipo de él y me dijeron ‘para eso’”, a lo que el DJ se negó. “Necesito calmar a la gente de alguna forma”, le dijo, y resultó. Terminó la canción y, por suerte, Bad Bunny ya había llegado.

Por el atraso no pudo conocer al cantante, ya que tenía otro show que hacer.

La invitación a la casita

Bad Bunny ha hecho vibrar a sus fanáticos con su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, repasando sus grandes éxitos musicales. El escenario, es otra cosa. Simula un espacio donde hay una casa y el público es la vecindad. La casa, llamada como “la casita”, invita a diferentes famosos para disfrutar del concierto.

En su visita a Chile, Pablito Pesadilla fue uno de los afortunados en vivir el show bajo la casita.

“Estábamos ahí y cuando él iba a la casita, se entró y quedé solo con él y un manager”, relató el DJ. En esa misma línea, mencionó que se quedó mirando con el puertorriqueño y que antes de volver al escenario, le ‘choca el puñito’ a las personas que estuvieron ahí.

Consejo para futuros DJs

Para Pablito, la constancia, responsabilidad y pasión es lo que se necesita para surgir. “Lo más importante, antes de hacer algo, hay que ser buena persona”.

“El talento te va a abrir puertas, pero cuando eres buena persona, correcta, te vas a mantener con esas puertas, vivir de esto, amar lo que haces, ser disciplinado. El amor por la música es mi lugar seguro”, finalizó.



