Luego de 20 años: Reconocida periodista de Mega cambia de aires y será parte de Canal 13

Siguen los movimientos en el mundo de la TV, y ahora, desde Canal 13, sorprendieron con la contratación de una reconocida periodista de Mega.

Se trata de Catalina Edwards, histórica periodista con 20 años de trayectoria en Mega, y que recientemente, firmó contrato con Canal 13. Específicamente, la periodista se encontraba en Radio Infinita, parte de Megamedia, y pasará a Radio 13C, parte del mismo grupo de Canal 13.

La periodista llegará a contriubir en áreas de la vida diaria, como finanzas y salud, a la señal de radio. Según recogió La Cuarta, Catalina Edwards comentó: «Me voy con muchos afectos, con la certeza, además, de que he dado lo mejor de mí en mis distintas posiciones laborales acá en Megamedia, y eso a mí también me hace irme muy contenta».

Respecto a su llegada a la Radio 13C, Catalina Edwards aseguró: «Estoy muy contenta con estos nuevos desafíos. Feliz de aportar en el desarrollo de contenidos multiplataforma en una señal que representa innovación, noticias y nuevas conversaciones«.

«Agradezco la confianza y, como siempre, daré lo mejor de mí«, cerró.

Según consignó el medio citado, Gabriel Polgati, Director Ejecutivo de RDF Media, propietario de la radio, celebró su contratación: «La llegada de Catalina viene a reforzar el proceso de transformación de Radio 13C; un proceso muy interesante, que se inicia desde una identidad 100% ligada a la cultura, incorporando luego nuevos temas, programas y conductores».

«Hasta convertirse hoy en día en un medio líder del segmento de actualidad, equilibrando de manera moderna los contenidos informativos, con aquellos ligados a la tecnología, la innovación, la calidad de vida, el universo financiero, el medio ambiente, y ciertamente la cultura», cerró.

