Fallece a los 92 años histórico locutor radial Luis Alberto Caprile, padre de Leo Caprile

El mundo de las comunicaciones y la radiodifusión chilena está de luto tras confirmarse este jueves el fallecimiento de Luis Alberto Caprile, conocido popularmente como el “Tano”, comunicador y padre del reconocido animador Leo Caprile.

Luis Alberto Caprile tuvo una vasta trayectoria en radio, la que incluso lo llevó a animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en 1971.

Fallece histórico locutor radial Luis Alberto Caprile, padre de Leo Caprile

El histórico locutor construyó una extensa trayectoria en los medios nacionales, destacando especialmente por su paso por Radio Minería. Según consignó Radio ADN, fue en la Región de Valparaíso donde dejó una de sus huellas más importantes, al convertirse en uno de los fundadores de Radio Festival.

Durante su carrera lideró programas de gran popularidad como “Los Responsables” y el recordado “Súper Festivalazo”, espacios que marcaron una época en la radiodifusión local.

Su reconocimiento y cercanía con el público incluso lo llevaron a animar el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 1971, subiéndose al escenario de la Quinta Vergara como una de las voces más importantes del momento.

A través de sus redes sociales, Leo Caprile confirmó el deceso de su padre, a sus 92 años de edad. Por otro lado, para quienes quieran acompañar a la familia y despedir al histórico comunicador.

El velatorio se realizará este viernes 22 de mayo desde las 10:00 horas en el Cementerio Parque del Mar, ubicado en Camino Internacional 5700, en la comuna de Concón.

En tanto, el funeral se llevará a cabo el sábado 23 de mayo a las 10:30 horas en el mismo recinto de la Región de Valparaíso.

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