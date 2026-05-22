Restricción vehicular en Santiago 2026: ¿Qué vehículos no pueden circular este viernes 22 de mayo?

En Chile, cada año aparece nuevamente la restricción vehicular en Santiago. Esta vez, la medida comenzó a regir desde el 1 de mayo, y está pensada para que ciertos vehículos no puedan circular, en pos de cuidar la calidad del aire.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, cabe recordar que esta rige de lunes a viernes, entre las 07:30 y las 21:00 horas, exceptuando festivos.

¿Qué vehículos no pueden circular este viernes 22 de mayo?

Los vehículos que tendrán restricción vehicular en la capital durante la jornada de este viernes 22 de mayo son aquellos que tienen una patente que finaliza en estos números:

Automóviles que son catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles que no son catalíticos y que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde el 2002 a septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Es importante tener presente que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Asimismo, los vehículos que no cuentan con sello verde tienen prohibido circular dentro del anillo de Américo Vespucio, sin importar el último dígito de la patente.

Por eso, es fundamental mantenerse informado sobre la restricción vehicular, tanto para contribuir al cuidado de la calidad del aire como para evitar sanciones económicas. Las multas por incumplir la normativa van entre 1 y 1,5 UTM, lo que actualmente equivale aproximadamente a montos entre $70 mil y $90 mil.

Además, para conocer más detalles sobre la medida, puedes revisar el sitio oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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