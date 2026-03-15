¿Se queda?: Revelan detalles inéditos sobre las negociaciones entre Julio César Rodríguez y Chilevisión

Una de las polémicas más grandes del último tiempo fue la abrupta renuncia de Julio César Rodríguez de Chilevisión. Recordemos que el comunicador subió un video a sus redes, explicando su salida del canal, tras más de 10 años en la estación.

Eso sí, según informó Sergio Marabolí, periodista de espectáculos, Chilevisión habría comenzado arduas negociaciones para convencer y retener al animador.

Revelan detalles de las negociaciones entre Julio César Rodríguez y Chilevisión

Según comentó el periodista Sergio Marabolí en Sígueme, de TV+, ya estarían negociando Chilevisión y el animador: «Si bien Julio César Rodríguez está negociando su permanencia en el canal, ojo, que no es como animador del matinal y de Primer Plano. La negociación es mantener todos los cargos que tiene hasta ahora, por el mismo sueldo».

Cabe recordar que Julio César Rodríguez no solo es animador del canal en diferentes programas, sino que también ejerce funciones de ejecutivo, como uno de los directores de programación en el canal.

En esa misma línea, Marabolí expuso los supuestos acuerdos: «Entre las cosas que están negociando, está ver el ajuste presupuestario. Segundo, la reducción de equipos, que tiene que ver con lo mismo. Tercero, que a un estudio le saquen provecho para hacer más de un programa, los gastos de empresas externas que prestan servicios a CHV. En el fondo, es plata, apretarse el cinturón«.

Por último, fue tajante en comentar que Julio César podría quedarse en Chilevisión: «Esta negociación fue muy brusca. Es una opción que se quede en el canal«, cerró.

También puedes leer en RadioActiva: «Una de las experiencias más horrendas de mi vida…»: Princesa Alba se sinceró sobre su paso por Fiebre de Baile

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google