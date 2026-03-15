«Siempre estábamos los dos del mismo lado»: Maite Orsini se sinceró sobre los rumores de antigua relación con Gabriel Boric

El capítulo más reciente de Podemos Hablar contó con la participación de la diputada Maite Orsini, quien aprovechó la instancia para repasar distintos episodios de su vida pública, tanto dentro como fuera de la política.

Durante la conversación, la parlamentaria abordó temas ligados a la farándula que la han rodeado en los últimos años, como su mediático romance con Jorge Valdivia. Además, se refirió a un antiguo rumor que la vinculaba sentimentalmente con el exmandatario Gabriel Boric.

Maite Orsini se sinceró sobre los rumores de antigua relación con Gabriel Boric

En el programa, la conductora Diana Bolocco le mostró a Maite Orsini una antigua portada de un diario que hablaba de un supuesto romance entre ambos. Tras esto, le preguntó directamente: “¿Pololearon?”.

Ante la consulta, la diputada respondió: “Es una linda portada. Yo conozco a Gabriel, le puedo decir Gabriel ahora que no es presidente (…) Lo conocía desde hace años porque compartimos la misma generación política, pero cuando llegamos al Congreso nos fuimos dando cuenta que tendíamos a estar siempre del mismo lado”.

“Generalmente uno tiene que tomar posiciones políticas, en bancada somos muchos, uno se sienta a conversar, cada uno tiene su postura. Uno las discute, una postura gana y todos tenemos que salir a defender la postura que ganó, aunque no la queramos”, agregó.

En esa línea, Maite Orsini explicó que esa coincidencia política generó cercanía entre ambos: “Y siempre estábamos los dos del mismo lado. Eso generó mucha simpatía”.

Sin embargo, Jaime Figueroa quiso ir directamente al punto y le preguntó nuevamente si alguna vez fueron pareja.

Ante eso, Maite Orsini fue categórica: “¡No! Yo lo admiro profundamente, yo soy borichista. Encuentro que es el mejor exponente político que tenemos en nuestra generación”.

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