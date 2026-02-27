Fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en Viña 2017 volvió a la Quinta este 2026: estas fueron sus palabras

En el Festival de Viña 2017, una fanática se hizo viral por no aguantar el llanto en el show de Mon Laferte, y recientemente, esta joven reapareció.

En esta oportunidad, la cantante también brilló en la Quinta Vergara. Además, el momento originó un recordado meme.

En aquel noche, se pudo ver a través de la transmisión a la joven muy emocionada cantando los temas de Mon a todo pulmón.

La joven es Dolores Malena y este 26 de febrero volvió a la Quinta con el fin de ver a Mon Laferte.

Las palabras de la fan de Mon Laferte que se hizo viral en Viña 2017

La fanática conversó con Mega y habló de su experiencia viendo nuevamente a la destacada artista nacional.

«Hoy fue muy emocionante volver a ver a la Mon. Yo la he visto ya las tres veces acá en la Quinta y siento que esta igual era un reencuentro con la primera porque al final le iban a dar la Gaviota de Platino que tanto se esperaba que se le diera ese día», indicó.

Además, también recordó el show de Mon Laferte en el Festival de Viña 2017.

«Pasó lo que todos vieron en verdad, como yo no era consciente de lo que estaba pasando porque yo solo viví el momento, entonces la gente como que después como yo salí y me decían ‘Oh, eres meme’», expresó.

En tanto, para finalizar mencionó: «¿Y yo cómo por qué? Y en un momento caché que me estaban grabando y yo estaba con mi hermana y ella me empezó a tapar porque ya era mucho y yo pensaba que me estaba consolando».

Es importante señalar que en la noche de este 26 de febrero, Mon Laferte hizo historia tras recibir gaviota de platino.

También te podría interesar: Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan hoy, viernes 27 de febrero en la Quinta Vergara

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google