“Estoy vieja para adaptarme”: Fran García-Huidobro revela cómo será su rol en Fiebre de Baile

Fiebre de Baile, programa de Chilevisión, vuelve con su nueva temporada este lunes 2 de marzo en horario prime. La competencia bailable buscará replicar el mismo éxito que tuvo en su primera edición, que terminó con un final competitivo en el Movistar Arena.

Con integrantes confirmados, desde cantantes hasta influencers y actores, ya está todo listo para recibir a los nuevos competidores y jurados, entre ellos, Fran García-Huidobro, que fiel a su estilo, reveló el “implacable” rol que tendrá en Fiebre de Baile.

Tras su paso por Mega, este 2026 volvió a CHV con todo, ya que se sumó a la conducción de Primer Plano junto a Julio César Rodríguez y ahora al esperado show de baile.

“Yo estoy vieja para adaptarme”

Durante el lanzamiento de la nueva temporada para la prensa, la panelista de espectáculos se refirió al jurado y cómo lidiará con las evaluaciones a los competidores.

En ese sentido, Karen Paola le “suplicó” al ser presentada que no sea tan cruel a la hora de las evaluaciones. Acto seguido, Fran explicó cuál será en concreto el rol que tendrá en el jurado, que realizará junto a Edymar Acevedo, Los Power Peralta, Vasco Moulian y Raquel Argandoña.

“Yo voy a ser la jurado que siempre soy. La jurado creo que no tiene ninguna relación con los participantes, que no tiene amigos, ni enemigos, que se sienta aquí y ve bailar una tropel de gente y evalúa a esa tropel de gente”, se refirió al respecto.

Por otro lado, también comentó acerca de cómo será la relación con el resto de sus compañeros en el jurado: “No sé, vamos a ver cómo interactuamos. Yo estoy vieja ya como para adaptarme. Yo llego y hago lo que sé hacer y ahí veremos cómo le cae al resto”.

Y en esa misma línea, agregó que “esas cosas no se improvisan ni se cuentan antes, porque planear no resulta”.

Consultada sobre los competidores, respondió a cómo cree que se viene la competencia, diciendo que: “Uy, aquí veo gente que podría bailar y gente que no va a bailar nada. No voy a decir nombres porque esa pega tengo que hacerla en vivo, pero veo de un cuanto hay”, dijo.

“Hay gente en peligro de extinción, hay gente exótica… mira, es como un zoológico”, agregó, dejando en la incertidumbre cómo será su actuar ante algún famoso que se enoje por las evaluaciones de la jurado.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google