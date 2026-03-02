Cambio de hora en Chile 2026: conoce cuándo inicia el horario de invierno y qué hacer con los relojes

Ya llegó marzo y cada vez falta menos para que finalice el verano. De este modo, múltiples personas ya se empiezan a preguntar cuándo se realizará el primer cambio de hora en Chile de este 2026.

Vale señalar que este ajuste está establecido en el decreto actual, el cual fija el comienzo y el fin del horario de verano.

De este modo, la normativa decreta que el horario actual se mantendrá hasta inicios del próximo mes. Instante, en el cual los relojes se tendrán que atrasar.

¿Cuándo es el cambio de hora en Chile 2026?

En concreto, el cambio de hora se va a desarrollar el sábado 4 de abril. Jornada en la que cuando sean las 00:00 horas, se deberá retrasar el reloj a las 23:00 horas.

En la mayoría de dispositivos electrónicos, el la hora se actualiza de manera automática, si es que están configurados correctamente. No obstante, se recomienda verificar que se haya realizado correctamente y hacerlo manualmente en relojes análogos y otros dispositivos.

Luego de este ajuste horario se empezará a oscurecer más temprano. A esto se le suma que puede tener efectos en la salud y el descanso. De hecho, múltiples especialistas han señalado que algunas personas pueden tener fatiga en los primeros días después del cambio.

Es importante señalar que existen algunos sectores de Chile en los que no se realiza cambio de hora. Este es el caso de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, donde se mantiene el mismo horario durante todo el año y no se realizan ajustes.

Puedes revisar la hora oficial en los distintos sectores de Chile a través del sitio web de la Armada, horaoficial.cl.

