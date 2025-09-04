Muere Giorgio Armani, destacado diseñador de moda italiano a los 91 años: ¿Qué se sabe sobre la causa del fallecimiento?

Durante la mañana de este jueves 4 de septiembre, se dio a conocer la muerte de Giorgio Armani, popular diseñador de moda italiano que tenía 91 años.

«Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador y e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani», indicó la firma en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Además, en el texto se reveló que el diseñador «falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos».

¿Qué se sabe sobra la causa de muerte de Giorgio Armani?

De acuerdo a lo informado por France 24, el diseñador se encontraba enfermo desde hace un tiempo. De hecho, tuvo que abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán, los que se llevaron a cabo en el mes de junio.

Noticia en desarrollo…