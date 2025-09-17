Destacada cantante confirma embarazo a meses de iniciar una nueva relación: «Me siento muy fuerte»
La artista de 32 años dio a conocer que se convertirá en madre por cuarta vez. "Estoy en un buen momento", indicó.
Recientemente, una conocida cantante dio a conocer que se encuentra esperando a su cuarto hijo. Estamos hablando de Cardi B.
En una entrevista pregrabada del programa, CBS Mornings con la periodista Gayle King, la artista de 32 años indicó: «Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs».
La cantante reconoció que se siente feliz y emocionada por el momento que vive.
«Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo, pero lo hago mientras estoy creando un bebé», indicó.
Vale señalar que Cardi B también tiene tres hijos con el rapero Offset, de quien se separó a fines de este 2025.
El nuevo romance de Cardi B
En junio de este año, la cantante dio a conocer que está en una relación Stefon Diggs, jugador de la NFL a través de unos románticos post en Instagram. Vale señalar que esto ocurrió después de su quiebre con Offset, con quien estuvo por años.
Sin embargo, desde febrero que comenzaron a circular rumores sobre un posible romance entre Cardi B y el deportista.
En tanto, la primera aparición pública que tuvieron fue en mayo de este año, cuando estuvieron en un partido de los New York Knicks, lo que reforzó las especulaciones de una relación.
Y en su reciente entrevista con Gayle King, Cardi B señaló: «Mi novio y yo nos apoyamos mucho. Estamos en la misma etapa profesional».
«Siento que somos geniales y de los mejores en lo que hacemos. Y él y yo pensamos lo mismo. ‘Sí, eres uno de los mejores, pero ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer otra vez? Tenemos que hacerlo de nuevo, todo el tiempo’. Nunca nos sentimos cómodos. Simplemente tenemos que seguir adelante y eso es lo que somos», indicó la rapera.
