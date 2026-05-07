«Me siento linda»: Exdiputada comparte foto en bikini y sorprende con su cambio físico

Recientemente, una exdiputada del Distrito 12 de la región Metropolitana generó gran sorpresa en redes sociales tras mostrar su drástico cambio físico. Además, esto lo acompañó de una sincera reflexión con respecto a problemas que tuvo en el pasado.

Estamos hablando de Mónica Arce Castro, quien es ingeniera logística, es madre de cuatro y que actualmente está dedicada como activista política.

La reflexión de Mónica Arce Castro

La ingeniera compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que se refirió a las inseguridades que tuvo por varios años debido a cuestionamientos relacionados con su apariencia.

«Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente. Y es que dudaba, me hacían dudar tanto de mi apariencia que odié inmensamente. Por muchos años lo que veía frente al espejo», indicó Mónica Arce Castro.

En este sentido, se refirió a su paso en el parlamento entre 2022 y 2026. De este modo, reveló que constantemente la criticaban por su físico y no por su labor.

«Con la exposición del parlamento en estos últimos 4 años, las cosas empeoraron. Cuando no les gustaban mis votaciones e intervenciones, no me criticaban por mis ideas, ni mi desempeño político, usaban mi apariencia física para insultarme», contó Mónica Arce.

Además, señaló que cuanto se empezó a enfocar en su bienestar también recibió cuestionamiento. Incluso señaló que algunas personas le decía que había «perdido su propósito político».

Sin embargo, la exdiputada destacó los cambios que ha tenido, los que no se limitan únicamente al tema del físico.

«Hoy, al fin me siento libre de opiniones mal intencionadas y destructivas. Porque a pesar, de que las cicatrices de 4 embarazos y considerables bajadas de peso adornan mi piel, contando mi historia hoy me siento linda», indicó Mónica Arce.

«A mis 40 años, me siento orgullosísima de mi proceso y de lo logrado, profesional, física y por sobre todo espiritualmente. Porque lo más visible para la mayoría, fue mi cambio físico, pero los más cercanos fueron testigos de que el mayor cambio, se forjó en mi alma», añadió.

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