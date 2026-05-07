«Caí hospitalizado»: Preocupación por el estado de salud de reconocido actor chileno

En la jornada de este martes, el reconocido actor nacional, Sebastián Leyseca recurrió a su cuenta de Instagram para revelar una delicada situación que está enfrentando.

En concreto, el miembro del Club de la Comedia señaló que estaba hospitalizado producto de una oclusión intestinal.

Y durante la jornada de este miércoles, el actor pensó que pudo haber sido dado de alto. Sin embargo, esto no ocurrió.

Sebastián Leyseca actualiza su estado de salud

Y en la jornada de este jueves, el actor volvió a utilizar sus redes sociales para entregar nuevos detalles de su estado de salud. De este modo, dio a conocer que ha ido evolucionando de manera positiva.

«Para su tranquilidad estoy mejor», indicó Sebastián Leyseca en una historia de Instagram.

El integrante del Club de la Comedia empezó con malestar durante el domingo. Día en el que tuvo problemas en el estómago y después vinieron los vómitos. De este modo, el martes fue hasta al médico pensando que tenía gastroenteritis.

«Caí hospitalizado con una crisis de obstrucción intestinal que en términos sencillos es una especie de congestión que se provoca en el intestino y que no lo deja cumplir su función a cabalidad», reveló Sebastián Leyseca.

«Hoy me quitan la sonda y puedo comer, por lo tanto, si logro bajar los parámetros, podré tener el alta entre hoy o máximo mañana», añadió.

Además, el actor del Club de la Comedia tuvo palabras de agradecimiento por el apoyo que ha recibido. «Gracias, gracias, gracias por sus mensajes y ya los iré contestando», expresó.

Vale señalar que de acuerdo a lo informado por la reconocida compañía biofarmacéutica, MSD, una oclusión o una obstrucción intestinal es «es una obstrucción que detiene por completo o afecta gravemente el paso de los alimentos, los líquidos, las secreciones digestivas y los gases a través de los intestinos».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google