Impacto por tenso momento en pleno programa que terminó con amenazas y golpes: «Te voy a sacar la con…»

Recientemente, se vivió una impactante situación en pleno programa nacional que es emitido por YouTube. Estamos hablando del espacio, «Cuéntame todo y exagera», en el que se vivió un tenso momento.

En el último capítulo, fue invitado JB The Voice. Sin embargo, los que más llamó la atención fue un fuerte cruce que tuvieron otros dos participantes del episodio.

Tenso momento en «Cuéntame todo y exagera»

Cerca del fin del episodio, Pájaro Verde, quien es conocido en redes sociales por realizar el reality digital Iquique Shore habló de su conflicto con el influencer Wizard. De este modo, y todo se puso más tenso más cuando este mismo influencer ingreso al espacio.

En este sentido, Pájaro Verde expresó: «No te doy la mano a vo’». En tanto, Wizard le contestó: «Ahora vamos a conversar».

«Vamos a conversar y te voy a dejar para la ca… Eres un envidioso (…) envidioso cu… eso es lo que eres», le lanzó el hombre detrás de Iquique Shore.

Los involucrados en el espacio, se pusieron cara a cara y se increparon. En este contexto, los conductores intervinieron para bajar la tensión entre ambos. Sin embargo, no tuvieron mucho éxito.

«Él habla de que soy una mala persona. Yo tengo unos audios que voy a sacar hoy día por redes sociales donde tú amenazas a tu hermana», expresó Wizard.

«Tú dices que soy mala persona, pero tú eres la persona que de alguna forma le ha generado un conflicto a todos los que te rodean. Estás obsesionado con tu proyecto, que es malísimo; aparte de estar obsesionado con Diego González, te mueres de envidia», añadió.

Posteriormente, Wizard lanzó múltiples acusaciones contra Pájaro Verde, quien no aguantó más y empujó al joven. «Te digo al tiro, te voy a sacar la conche…», lanzó.

Además, el sujeto que organiza Iquique Shore le hizo una potente advertencia. «Veámonos afuera», indicó.

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