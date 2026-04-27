Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: «Las redes sociales fueron crueles»

Recientemente, en medio de una rutina en el programa de humor «El Desestrece», Pamela Leiva se refirió directamente a las acusaciones que recibió de una supuesta infidelidad.

Recordemos que fue en este mismo programa de Canal 13, donde la comediante presentó a su pareja, Leonel Vargas, a quien conoció cuando era su dentista.

Sin embargo, después de esta revelación, en Zona de Estrellas dieron a conocer el relato de un brasileño, quien acusó a Leiva de ser infiel.

«Durante tres años estuve en una relación que comenzó en un contexto complejo, pero que para mí fue real. Con el tiempo construimos una historia con momentos importantes y un vínculo que creí sincero», expresó.

Sin embargo, esto no fue todo. También expresó: «Hoy todo cambió. Salieron a la luz pruebas -fotos y conversaciones- que confirman que esta persona mantenía otra relación en paralelo mientras seguía conmigo».

Frente a esto, este domingo, en el programa, «El Desestrece», la comediante se refirió al tema en medio de su monólogo.

«Me quedó la mansa embarrada, chiquillos», partió señalando Pamela Leiva.

«La semana pasada yo feliz aquí presentando a mi pololo y luego el día miércoles, salieron algunas acusaciones en mi contra en la prensa nacional. Fui acusada de infidelidad por mi ex», añadió.

«Yo hoy día ante todos los chilenos voy a contar la verdad. Mi único error en todo esto, debo decir que efectivamente cuando conocí al dentista yo me pegué un pequeño porrazo con él y él tuvo que arreglar los dientes», indicó bromeando.

Pamela Leiva responde a las acusaciones

Posteriormente, la comediante le mandó un recado al «garoto». «Ahora quiero hablarte a ti, a ti Garoto, me dejaste pésimo, tenía a todos engañados aquí en Chile, que yo prácticamente me estaba sirviendo a Fabricio, pero tus ansias de fama me dejaron en evidencia que el garoto es más de Temu, hasta el Kiwi es más encachado que tú», expresó.

«Nunca quise mostrarlo para no alardear, pero las redes sociales fueron crueles al enterarse de las acusaciones que a mí se me imputaban, la gente inmediatamente fue a hacerse presente en redes sociales», añadió Pame Leiva.

«Leí comentarios como, ‘oye pero el hue… feo’, ‘oye pero el garoto es más feo que cuando nació el papá se hizo la vasectomía’, ‘con razón no lo mostraba por eso lo tenía más escondido que moto robada’, y el más cruel de todos, yo encuentro que igual este fue mucho, ‘oye el garoto no tiene dientes y ahora lo cambió por un dentista'», finalizó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google