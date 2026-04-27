“Éramos bien amigos”: Leonardo Farkas revela la verdad de su quiebre con Tonka Tomicic

Leonardo Farkas volvió a la televisión chilena y reveló por primera vez los motivos de su quiebre de amistad con Tonka Tomicic.

Fran García-Huidobro, la conductora del programa Primer Plano, fue hacia donde se encontraba Farkas en Venecia, Italia, para hablar sobre su vida actual y rumores que quedaron en el aire.

Fue así como el filántropo chileno explicó que el quiebre entre él y Tonka ocurrió por conflictos con amistades en común. Descartó problemas de dinero.

Qué dijo Leonardo Farkas sobre Tonka Tomicic

Durante la entrevista para Primer Plano, reveló que su amistad con Tonka Tomicic se deterioró por conflictos con amigos en común.

“Hace casi diez años que no la veo (a Tonka), ni a ella ni a Pari”, contó.

Y Fran le preguntó si se enteró de la separación entre Parived y Tomicic, a lo que respondió: “Así como que se separaron, separaron, no sé”.

Aprovechó de aclarar que el quiebre no fue por temas de dinero. “Yo nunca le presté plata (a Parived). Yo hago muchos regalos”, agregó Farkas.

“Nunca le prestaste plata, ¿pero te pidió?”, consultó Fran García-Huidobro, pero él lo negó.

“Para negocios nunca, no. Lo aclaré muchas veces. Yo hago regalos a mis amigos”, respondió.

Y agregó que él nunca supo de un negocio minero, ni de relojes.

“Te diré algo que nadie sabe. No fue algo entre yo y ellos. Fue algo entre amistades en común. Pero generalmente las amistades en común eran amistades mías. Entonces yo no quise seguir perdiendo amistades por cosas así”, añadió Leonardo Farkas.

“¿Perdiste amistades por aquella pareja?”, preguntó Fran. “Claro” respondió el empresario.

“Todo eso que cuentan, que negocios, que plata, que celos, nunca hubo nada de eso. Y pobre Pari, le echaron la culpa de todo”, aclaró Farkas.

“Me da pena que le tiren tanto odio a una buena persona. No sé si él le hizo daño a gente o no. Tanto que hablaban de los relojes. Yo les regalé relojes a ellos”, cerró.

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