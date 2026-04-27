Querida periodista de TVN no aguanta las lágrimas tras emotiva despedida en vivo: «Nos tiene súper tristes»

Durante la mañana de este lunes, se vivió un emotivo momento en 24 Horas. Esto debido a que se anunció que una periodista deja TVN tras seis años en el canal.

Vale señalar que fue Carla Zunino quien dio a conocer la noticia. De este modo, le dedicó unas palabras de despedida a Sofía Norman, quien asumirá nuevos desafíos.

«Vamos a compartir, en estos minutos finales, una noticia que a nosotros nos tiene súper tristes», indicó la conductora del noticiero matutino.

«Para este equipo no es una buena noticia, pero para ti sí. Se nos va nuestra Sofi Norman», añadió Carla Zunino.

En este sentido, la conductora aseguró que este nuevo paso de Sofía es «muy merecido, porque es muy talentosa, porque maneja las noticias internacionales como nadie. Todo el éxito, te va a ir increíble, te mereces todo lo bueno».

Las palabras de Sofía Norman por su salida de TVN

En este contexto, Sofía Norman entregó un sentido mensaje para para sus compañeros.

«Agradecer al equipo de la mañana que me recibió hace casi seis años cuando hice la práctica. Agradecer el cariño y el trabajo», indicó la periodista por su salida de TVN.

Frente a esto, Valentina Reyes, también conductora del noticiero matutino indicó que «llegó acá a hacer la práctica, ha crecido, ha tenido que enfrentar la muerte del Papa Francisco, la captura de Nicolás Maduro, la guerra en Irán, Ucrania y tantas otras cosas».

«Estas puertas van a quedar abiertas, quién sabe, este mundo es muy redondo ojalá que algún día vuelvas pero en lo inmediato que te vaya muy bien. Te juro que te vamos a extrañar mucho», finalizó Carla Zunino.

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Somos adultos, no vamos a estar peleando por…»: Faloon rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de Daniela Aránguiz

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google