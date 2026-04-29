«Estai con él (…) Te voy a dejar la cagá»: Impacto por funa y viralización de audio de ataque de celos de conocido periodista chileno

Recientemente, se dio a conocer una potente polémica que dio mucho que hablar en el mundo de las redes sociales. Resulta que «funaron» al conocido periodista y creador de contenido, Diego González.

Resulta que Javiera Contreras, la expareja del joven difundió una llamada que este le hizo, la cual estaba cargada de celos. De este modo, el hombre detrás de diversos realities digitales se llenó de críticas.

La mujer, que es conocida por muchos como «Camarita amiga» por grabar junto a Diego González cuando se desempeñaba como periodista del género urbano, lanzó un duro descargo tras compartir el audio.

Vale señalar que los celos se produjeron debido a que Javiera Contreras se juntó con el joven creador de contenido Gorilamatch de 16 años para crear contenido para redes sociales.

Sin embargo, luego de ver la fotografía en que ambos aparecían juntos, estallaron los celos de Diego González.

En los audios compartidos por la «camarita amiga» se puede ver que su ex lo llamó y utilizó un tono bien agresivo.

Diego González: «¿Dónde estai?»

Javiera Conteras: «¿Para qué llamai tanto?»

Diego González: «Estai en el Movistar. ¿Estai con él o no?»

Javiera Conteras: «Enfermo, tiene 16 años»

Diego González: «Te voy a dejar la cagá»

Javiera Conteras: «No estoy ahí… ¿qué te creís?».

La respuesta de Diego González

El registro compartido por Javiera Contreras no tardó en viralizarse. Frente a esto, el creador de contenido respondió rápidamente en redes sociales.

De este modo, Diego González aseguró que reaccionó de manera impulsiva. Sin embargo, negó ser una persona violenta.

«Una funa más. A los haters, sigan intentando. A los que se decepcionaron, lo siento, soy impulsivo. Nunca le he pegado a nadie, menos a una mujer», indicó en una historia en su cuenta de Instagram.

Diego González reveló que se decisión fue debido a la rabia. Además, mencionó que su relación con Javiera terminó hace un tiempo.

«Me dio rabia. Cuando recibes toxicidad por años, también reaccionas mal. Igual estoy chato de todo esto», indicó.

«Si los toxiquean, quédense callados. Un hombre funando a una mujer es mal visto. Yo ahora voy a morir callado», añadió.

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