¿Quién es Paula Salas? La periodista que acusó a el «Catador» de abuso y «abandonar a sus hijos»

Recientemente, la periodista Paula Salas dio mucho que hablar en redes sociales tras compartir una potente acusación contra su expareja, David Liempi, quien es conocido como «El Catador».

En su publicación, la mujer lo acusó de presunto abuso e incluso lo responsabilizó de múltiples deudas que tiene.

«Durante más de 20 años abusó de mí en todos los sentidos», lanzó Paula Salas. Además, agregó: «Abandonó a sus hijos. Los dejó incluso sin educación, escudándose en un sueldo ‘insuficiente’, mientras yo trabajaba de lunes a domingo. En paralelo, él sostenía una doble vida con sus amantes: viajes, regalos y lujos, incluso cuando estuvo cesante y vivía de mi trabajo, gastando su seguro e indemnización en moteles y paseos».

Asimismo, Paula Salas indicó: «Hoy cargo con deudas por más de $30 millones. La mayor, con la U. de Chile: $17 millones. Pedí préstamos para arreglar el auto que él usaba, pagar sus terapias, psiquiatra, apoyarlo, sostener a mi familia, cubrir colegiaturas, todo. Vacié mis cuenta».

¿Quién es Paula Salas?

Paula Salas, quien ha dado mucho que hablar por sus acusaciones contra su expareja, es una periodista, que según se detalla en su perfil de LinkedIn, cuenta con más de 15 años de experiencia. Ha trabajado en organismos públicos como municipalidades, instituciones académicas y más.

Vale señalar que tiene un diplomado en Marketing Digital. Mientras que se tituló de la Universidad de Santiago de Chile.

Además, en su reciente publicación dio a conocer que estuvo por más de 20 años con «El Catador», con quien tiene tres hijos en común.

Asimismo, cabe destacar que a través de su cuenta de Instagram, Paula Salas también comparte contenido político. Por ejemplo, tiene una foto con una propaganda en una pared de Gladys Marín y también registros de protestas durante el estallido social del 2019.

Por otro lado, es importante mencionar que el abogado de David Liempi respondió a las acusaciones de la comunicadora y aseguró que serían falsas.

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