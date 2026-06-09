Lluvia en la Región Metropolitana: Meteored revela cuándo iniciarían las precipitaciones en Santiago y cuánta agua caería

Después de un fin de semana y un lunes con temperaturas bastantes agradables, se espera que muy pronto llegue la lluvia en la Región Metropolitana. Algo que se viene pronosticando hace varios días.

De acuerdo a lo informado por el sitio especializado en meteorología, Meteored, durante la jornada de este miércoles se desarrollarían precipitaciones en la capital.

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿Cuándo inician las precipitaciones en la capital y cuánta agua caerá?

Meteored entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y dio a conocer que se espera que las precipitaciones inicien a eso de las 05:00 horas de este miércoles 10 de junio. En tanto, la hora en que dejaría de caer agua sería cerca de las 15:00 horas.

Según lo informado por el portal meteorológico, en total caerían unos 22 mm de agua durante la jornada de este miércoles en la capital. Además, no se esperan más precipitaciones durante el resto de la semana.

Además, es importante señalar que se espera lluvia en otros sectores de la Región Metropolitana. De acuerdo a la entidad, ya nombrada, durante este miércoles caería agua en otros sectores como Villa Alhué, Paine, Melipilla, Tiltil, Curacaví y San José de Maipo.

De hecho, en el caso de San José de Maipo también podrían caer algunas gotas en el transcurso del sábado.

El tiempo de los próximos días en la capital

De acuerdo al pronóstico del tiempo de Meteored, durante este miércoles 10 de junio, jornada en la que se espera lluvia en la Región Metropolitana, la temperatura máxima en Santiago llegaría a 12 grados y la mínima a 12.

En tanto, en el transcurso el jueves 11 de junio, la máxima sería de 15 grados y la mínima de 2. Mientras que para el viernes 12 de junio, se prevé que la temperatura más alta sea de 14 grados y la más baja de 8.

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