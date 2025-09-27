«Estábamos pasando por momentos muy difíciles emocionalmente»: Karen Paola se sinceró sobre su quiebre con Juan Pedro

Karen Paola fue una de las últimas invitadas a «Hay Que Decirlo Prime» este viernes. En el programa, se abrió para comentar una de las polémicas más mediáticas del último tiempo, su separación.

Esto, porque terminó una relación de muchos años con Juan Pedro Verdier, lo que afectó mucho a ambos hasta el día de hoy.

Karen Paola se sinceró sobre su quiebre con Juan Pedro Verdier

Al ser consultada por su quiebre, Karen Paola comenzó diciendo: «Hay muchas canciones que dicen que no se puede vivir del amor y es triste porque uno cree que sí, porque el amor todo lo puede y es lo que efectivamente mantiene cualquier relación proyectada para el futuro, pero también hay otras cosas que estaban pasando alrededor, en los dos».

«Había cosas que teníamos que trabajar ambos, por separado«, agregó.

En esa misma línea, la cantante aseguró: «Nosotros nos criamos juntos, teníamos 17 años, muy chicos nos fuimos a vivir juntos… criamos a un niño maravilloso, gracias a Dios».

«Los dos estábamos pasando por momentos muy difíciles emocionalmente«, explicó Karen Paola.

Respecto al quiebre en sí, Karen Paola reveló: «Yo estaba remando por un proceso emocional muy duro que, lamentablemente, chocaba mucho con el proceso emocional de él. A eso agrégale que yo estaba en un momento laboral muy intenso, yo no paré».

Por otro lado, replicó: «Juan Pedro es una persona que le gusta mucho compartir, el contacto y la comunicación«.

«Yo estaba muy para adentro conmigo, por el alejamiento de mi mamá y todos los fantasmas llegaban a mi corazón, a mi cabeza», sostuvo la cantante.

Además, Karen Paola cerró: «Soy de esas personas que en vez de enfrentar el problema y sentarme a conversar, huyo, esa es mi herramienta y sistema de defensa, Juan Pedro es al revés«.

