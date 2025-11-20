Alan Didier revela cómo fue su adaptación en Mundos Opuestos, recuerda delicado momento y habla de sus planes a futuro: «Era muy artificial»

Cada vez nos acercamos más al final de Mundos Opuestos y uno de los participantes que dio mucho que hablar fue Alan Didier, quien vivió su primera experiencia en un reality.

Y en RadioActiva nos pusimos en contacto con el joven de 23 años, quien viene del mundo del streaming y reconoció que «al principio no me sentía tan cómodo, sentía que todo era muy artificial».

«Veía la calidad de los materiales y parecía una maqueta, algo temporal», agregó Alan. Sin embargo, reconoció que con el tiempo se pudo acostumbrar.

De este modo, comparó el formato del reality con el de streaming. «En el reality hay un editor detrás que decide qué muestran (…) En el streaming no te pueden sacar de contexto».

Alan recuerda sincera confesión que hizo en Mundos Opuestos

Alan Didier vivió un momento de sinceridad en Mundos Opuestos. Resulta que en una ocasión, conversando con algunos compañeros, recordó un abuso que vivió en su infancia.

En este sentido, señaló: «Soy muy reservado, no me gusta dar pena. Si hubiera sido consciente, no lo habría dicho».

«Adentro me sentí cómodo con los amigos que tenía y se me olvidaron todo tipo de cámaras, a pesar de que había cámaras gigantes al frente de uno y me sinceré con ellos», agregó.

Con respecto a su futuro, Alan Didier indicó que quiere terminar su carrera de Periodismo, ya que tiene gratuidad y quiere aprovechar el beneficio.

Además, indicó que le gustaría que le gustaría estar en programa de react. De todos modos, reconoció que su objetivo es dedicarse al streaming.

«Me encanta streamear en mi sueño y lo voy a hacer. Lo voy a lograr», indicó Alan.

