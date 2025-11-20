Marcianeke impacta con sincera confesión: «Hace no tanto, me intenté matar en más de una ocasión»

Recientemente, Marcianeke se sinceró sobre su estado de salud mental y difíciles situaciones que ha enfrentado en el último tiempo.

Durante la gira de la Teletón, el intérprete de «Dímelo Ma» conversó con Página 7 y entregó una reveladora confesión sobre un complejo momento que vivió recientemente.

«La verdad, hace no tanto, me intenté matar en más de una ocasión, pero por algo pasan las cosas», expresó Marcianeke en conversación con el medio ya nombrado.

Marcianeke y los problemas de salud mental que ha vivido durante el último tiempo

Marcianeke ha hablado en varias oportunidades sobre sus problemas de adicción, algo que ha enfrentado por mucho tiempo. A eso se suma el reciente término de su larga relación de pareja, una decisión que, asegura, «fue para mejor».

En este contexto, el cantante urbano ha encontrado refugio en la fe. «Estoy yendo a la iglesia más de una vez a la semana. Me estoy aferrando a la fe, me estoy acercando a Dios y me ha ido bastante mejor», indicó. Además, explicó que «ya no prefiero los psicólogos, de repente esas cosas son mejores, la palabra de repente es mejor».

Además, Marcianeke indicó que está cambiando su entorno personal. De este modo, se está alejando de «la gente que no me suma o de la gente que me atrae esos problemas».

Por otro lado, el artista también se refirió a Jere Klein, quien durante el último tiempo ha estado en el centro de atención tras ser detenido.

«A él no lo juzgo, todos tenemos nuestros tropezones y espero pueda levantarse de eso y sepa aprovechar esa llamada de atención y hacer más música nomás», señaló.

Vale señalar que Marcianeke y Jere Klein han trabajado juntos en distintos proyectos. El más popular es «Muñeca».

