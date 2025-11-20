Daniel Fuenzalida sorprendió tras revelar el motivo por el que rechazó animar el Festival de Viña del Mar

Recientemente, Daniel Fuenzalida en El Mediodía sorprendió tras revelar que fue contactado para animar el Festival de Viña.

Nuestro querido locutor y rostro de TVN dio a conocer que un ejecutivo de Mega le propuso acompañar a Karen Doggenweiler en la conducción del certamen en 2027 y 2028, cuando Rafael Araneda ya no tenga este rol.

Daniel Fuenzalida revela que rechazó propuesta para animar el Festival de Viña

La revelación de Daniel Feunzalida llegó después de que la comediante Pame Leiva le preguntó si es que le gustaría animar el Festival de Viña.

En este sentido, el comunicador indicó: «Creo que no. Me lo ofrecieron a principios de este año. Me ofreció Viña una administración de ese canal, que ya no está, por contrato, para el año 2027 y 2028».

Y Daniel Fuenzalida reveló que no aceptó la propuesta, ya que cree no sería su escenario ideal.

«El Rafa (Araneda) tiene dos años de contrato. Pero no, yo creo que no tengo talento para Viña. No es mi escenario, uno tiene que saber dónde puede dar y dónde no», reconoció en el programa de TVN.

La voz de Central RadioActiva, dio a conocer que una de sus complicaciones se debería a que cuando los productores de «El Mediodía» por la «muela» se confunde. Sin embargo, señaló que si pudiera animar el evento sin libreto, podría hacerlo.

«Sin libreto sería bueno, pero no me quites el sueño», finalizó Daniel Fuenzalida.

Es importante señalar que el popular comunicador ya había dado a conocer en marzo de este año, en RadioActiva la propuesta que recibió.

«Por mucha y muy buena que sea la oferta, no la iba a aceptar, porque yo estaba comprometido con TVN», indicó en dicha oportunidad.

También te podría interesar: Comentario de Otakín desató furia de Camila Nash: «No a todo el mundo le gusta como eres tú»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google