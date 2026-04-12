Entraría a «¿Volverías con tu ex?»: Aseguran que Yamila Reyna estaría confirmada para el reality con una cifra millonaria

El nuevo reality de Mega está cada vez más cerca. Con el término de El Internado en el horizonte, el canal ya prepara su próxima apuesta: una renovada versión del exitoso “Volverías con tu Ex?”.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre los participantes, pero los rumores ya comenzaron a tomar fuerza. En el programa Plan Perfecto, aseguraron que una de las integrantes sería Yamila Reyna.

La actriz viene de protagonizar uno de los episodios más mediáticos del último tiempo, tras su quiebre con Américo. La relación terminó en medio de un confuso y violento episodio, luego de que Yamila Reyna interpusiera una denuncia por violencia intrafamiliar contra el cantante.

Aseguran que Yamila Reyna estaría confirmada para el reality con una cifra millonaria

En el capítulo del viernes del programa de farándula de Chilevisión, Pato Sotomayor lanzó la información: «Somos el primer medio que lo va a contar. Hablamos de Américo y precisamente Yamila Reyna es la nueva confirmada para ‘Volverías con tu ex’, reality de parejas de Mega».

Según detalló el panelista, «Está confirmadísima, es la última. Tengo el dato dulce. Mono Sánchez, Américo o Daniel Valenzuela, uno de esos tres entrará con ella. El ex confirmado que entraría con la actriz es Daniel Valenzuela«.

Pero eso no fue todo, ya que también aseguró conocer el monto que recibiría la actriz por sumarse al encierro.

Así, reveló que Yamila Reyna: «Va a recibir la suma extraordinaria de… Sé la cifra de Yamila, ella mensualmente va a recibir el no despreciable monto de 50 millones de pesos«.

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