«Mejor fichaje»: Importante figura que estuvo por dos décadas en Mega en confirmada en Canal 13

Recientemente, Canal 13 confirmó que una importante figura que estuvo en Mega se suma a sus filas.

Se trata ni más ni menos que de la periodista Catalina Edwards, quien se suma de manera oficial al matinal «Tu Día».

Vale señalar que la comunicadora ya había tenido algunas apariciones en el programa. Sin embargo, ahora estará de manera permanente.

En concreto, su labor será analizar temas económicos y de contingencia nacional.

Catalina Edwards se suma al matinal de Canal 13

A través de las redes sociales, el programa matutino de Canal 13 comunicó la noticia con la publicación, en la cual celebraron su llegada.

«Mejor fichaje para este equipo. La periodista Catalina Edwards se suma a #TuDía con todo su conocimiento sobre temas económicos ¡Bienvenida catalinaed! Gracias por ser parte de esta familia televisiva», indicaron.

En tanto, la nueva periodista de Canal 13 también se refirió a esta experiencia en su nueva casa televisiva. «Estoy muy contenta con estos nuevos desafíos. Feliz de aportar en el desarrollo de contenidos multiplataforma en una señal que representa innovación, noticias y nuevas conversaciones. Agradezco la confianza y, como siempre, daré lo mejor de mí», mencionó.

Y el debut de la periodista en «Tu Día» también dio que hablar. Resulta que en esta instancia se volvió a topar con el conductor del espacio, José Luis Reppening, con quien tiene una gran relación laboral.

En este sentido, Repe la presentó de manera cariñosa y la trató de «querida» y «vieja amiga».

Es importante mencionar que la llegada de Catalina Edwards al matinal de Canal 13 se da a pocos meses de su salida de Mega. Recordemos que la periodista estuvo por dos décadas en el canal ubicado en Vicuña Mackenna.

Y ahora la destacada periodista vivirá nuevos desafíos y llega al panel para aportar con su gran experiencia en televisión.

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