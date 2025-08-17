«Vi la vida completamente diferente…»: María Becerra lanzó una emotiva reflexión tras los embarazos ectópicos que sufrió

María Becerra estuvo como invitada en el programa «Perros de la Calle«, de la radio argentina Urbana Play. En la conversación, recordó uno de los momentos más difíciles de su vida.

En septiembre de 2024, María Becerra sufrió de un embarazo ectópico, lo que derivó en que el bebé no fuera viable, y le generó complicaciones de salud que la llevaron a ser internada. Después, en abril de este año, sufrió nuevamente de un embarazo ectópico, esta vez, poniendo en riesgo su vida, al punto de estar con ventilador mecánico.

María Becerra lanzó una emotiva reflexión tras los embarazos ectópicos que sufrió

María Becerra reveló en el programa que su sueño en aquel momento era ser mamá: «En un afán de cumplir una meta y un sueño que tenía con mi pareja, nosotros empezamos a encarar todo con un equipo de especialistas en fertilidad porque queríamos que saliera bien, y siento que no lo hice como debería haberlo hecho«.

Esto, porque, según ella, no detuvo su agenda y continuó haciendo conciertos: «Tendría que haber estado tranquila en mi casa, pero seguí tomando la decisión de seguir trabajando, y ahí estuvo mi error».

Eso sí, los conductores del programa le hicieron saber que todo lo que ocurrió estaba fuera de su control, y que no debía culparse. Recordemos que María Becerra incluso vio comprometida su vida, tras las dificultades de su embarazo, las cuales no pudieron ser previstas por los especialistas.

«Cuando te estás muriendo es tremenda la cantidad de cosas que se te pasan por la mente, y cuando logras salir de eso… Yo vi la vida completamente diferente«, reveló la artista argentina.

Para cerrar, María Becerra reflexionó: «Siento que me empecé a tomar con más calma, la vida en general. Primaba mi salud y mi familia, algo tan básico… Era algo tan básico que me quitaran el respirador y poder respirar sola, pararte, ir al baño… Esas cosas básicas de la vida las valoras un montón«.

