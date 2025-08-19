Confirman muerte de popular modelo en influencer: fue encontrada con heridas de bala dentro de un vehículo

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto. Resulta que el Departamento de Policía del Condado de Westchester, en Estados Unidos, informó la muerte de una popular modelo e influencer dominicana. Hablamos de Ariela Mejía-Polanco, quien era más conocida como Ariela «La Langosta».

Vale señalar que la mujer era amiga del popular rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine.

La influencer tenía 33 años y fue hallada muerta durante la madrugada del domingo 17 de agosto en un Mercedes-Benz G-Class negro. La mujer tenía diversos impactos de bala. Además, los vidrios del vehículo se encontraban destrozados.

Vale señalar que el fallecimiento de Ariela «La Langosta» ocurrió después de que fue a una fiesta en el club Ikon en Manhattan. Lugar en el que trabajaba como mesera.

Impacto por muerte de Ariela «La Langosta»

Ante la partida de la mujer, durante este lunes, el cantante Tekashi 6ix9ine le dedicó diversos mensajes en sus historias de Instagram. De hecho, mencionó que era una «mujer tremenda».

De acuerdo a ADN, la investigación preliminar indica que la modelo «probablemente fue blanco de violencia y su muerte no fue un acto aleatorio».

«Mi hermana. Nueva York nunca volverá a ser lo mismo. Te quería», expresó el cantante. Vale señalar que ambos fueron parte del videoclip de la canción WAPAE.

Por otro lado, el club en el que trabaja suspendió diversas actividades programadas. Además, expresaron que «perdimos a nuestra estrella brillante. Todavía no lo podemos creer… eras nuestra sonrisa, nuestra felicidad»

Vale señalar que Ariela «La Langosta» vivía en Nueva York. Además, tenía gran popularidad en redes sociales. De hecho, tenía más de 500 mil seguidores en Instagram.

La joven compartía contenido de moda, modelaje y vida bohemia. En tanto, su apodo se debía a la energía tenía tanto en redes y como persona.