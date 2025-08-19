Estudio de Ipsos revela que la confiabilidad en radio se traduce en rentabilidad para la inversión publicitaria

Un reciente estudio de Ipsos titulado «La radio en Chile 2025: Más fuerte y relevante que nunca», reveló que la radio es un medio de gran confianza para la gente de nuestro país.

En este sentido, de acuerdo a la investigación, esta confianza se traduce en el logro de objetivos comerciales de empresas que invierten en publicidad.

«La radio tiene un alcance gigantesco, la gente confía en ella, forma parte de sus vidas, les ofrece el contenido que les gusta y además logra objetivos comerciales para los anunciantes», señala el estudio de Ipsos.

De acuerdo a este reporte, el retorno de la inversión de la radio es 6.2 veces superior al promedio. Asimismo, cada anuncio radial es capaz de captar a al menos 3 potenciales clientes en el sitio web

Más datos sobre el estudio de la radio en Chile

El estudio entregó más datos interesantes. Por ejemplo, más de 12 millones de personas mayores de 15 años escuchan radio durante cada semana.

Por otro lado, el tiempo promedio de escucha diaria son 3 horas con 42 minutos. Además, todos los grupos socioeconómicos tienen una alta escucha.

Asimismo, la radio alcanza mensualmente al 81% de los adultos, lo que demuestra su transversalidad en todos los rangos etarios.

A esto se le suma, que el 72% de quienes andan automóvil particular escuchan este medio de comunicación.

En tanto, en el apagón masivo del 25 de febrero de este año, un 84% de la población se informó a través de la radio que se posicionó como la única fuente de noticias para muchas personas.