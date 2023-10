«¿Contamos o no contamos?»: El inesperado palo de Karina Álvarez a Roberto Cox que descolocó al periodista

Una particular situación se llevó a cabo entre los conductores de la edición matutina de Chilevisión Noticias, Karina Álvarez y Roberto Cox, debido a un inesperado «palo» de uno de los involucrados.

Resulta que fue a eso de las 6:45 horas cuando en la señal privada volvió de una tanda comercial, siendo un regreso más que friccionado debido a un intercambio de palabras de los periodistas.

¿Qué le dijo Karina Álvarez a Roberto Cox en vivo y en directo?

«Estamos de vuelta… Son las seis de la mañana con cuarento cinco minutos… Roberto Cox no se caracteriza por la democracia, ah, aquí lo estamos viendo…», soltó la comunicadora, lo que no dejó indiferente nadie y lo que causó la inmedita reacción de su colega. «No diga eso, Karina, soy muy democrático», contestó el también rostro del matinal «Contigo en la Mañana» del mismo canal.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Karina Álvarez cual «sanguchito palta» quiso ahondar más en la situación y dijo: «¿Contamos o no contamos? Contemos si a la gente le gusta saber estas cosas. Decíamos ‘¿quién habla? ¿Tú o yo?’ y me dice: ‘¡Ya, tú!'», reveló la conductora de noticias, quien recibió la inmediata respuesta por parte de su compañero quien dijo: «¿Pa’ qué me preguntai, entonces? Me pregunta y yo respondo», aclaró Roberto Cox medio entre risas.

De igual forma, Karina Álvarez quiso seguir adelante con la conducción del espacio noticioso, no sin cerrar el particular momento con otro para palo para su colega. «¡Ya! Seis con cuarenta y cinco. Se está levantando Santiago, así con furia igual que Roberto Cox, y como siempre vamos a revisar la claves del día para que la gente salga informada de su casa», remató la periodista mientras se escuchaban las carcajas de fondo de su propio compañero quien posteriormente retomó la seriedad del momento.