Durante la noche de este jueves se registró lluvia en Santiago. Incluso cayó nieve en algunos sectores de la capital. Y se espera que durante este viernes 22 de agosto continúen las precipitaciones.

En este sentido, Meteored, portal especializado en meteorología, reveló en su pronóstico del tiempo el panorama para esta jornada y los próximos días.

Lluvia y nieve en Santiago: ¿Hasta qué hora se esperan precipitaciones en la capital del país?

De acuerdo a lo informado por Meteored se espera lluvia en Santiago durante gran parte del día. Por otro lado, en la noche podría caer nieve.

Según el portal ya nombrado, en total caerían 23 mm de agua durante este viernes 22 de agosto. En tanto, desde las 20:00 empezaría a caer aguanieve y a las 22:00 horas nieve como tal. Mientras que cerca de las 23:00 horas dejaría de caer agua. Además, la temperatura máxima sería de 8 grados.

De este modo, la recomendación es tener precaución y tomar las medidas necesarias, ya que todavía faltaría que se registre lluvia en Santiago.

Además, es importante señalar que según informó Meteored, para el sábado y domingo de esta semana no se esperan precipitaciones en la capital.

Revisa cómo estará el tiempo durante este fin de semana en Santiago

Si bien no se registraría lluvia en Santiago durante este sábado y domingo, si se esperan días con temperaturas bajas.

De acuerdo a lo informado por Meteored, en el transcurso del sábado 23 de agosto, la máxima sería de 7 grados y la mínima de -6 grados.

En tanto, para el domingo 24 de agosto, se espera que la temperatura más alta sea de 12 grados y la más baja de -3 grados.

Por otro lado, durante el lunes 25 de agosto subirían algo las temperaturas. Durante dicho día, la máxima sería de 18 grados y la mínima de 2 grados.

También te podría interesar: Esta es la restricción vehicular de este viernes 22 de agosto en la Región Metropolitana: revisa el horario y las multas por no respetar la medida