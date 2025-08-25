Popular actriz muere a los 42 años: Alcanzó gran popularidad tras protagonizar destacadas películas

Recientemente, se dio a conocer una lamentable noticia para el mundo del espectáculo. Resulta que durante el domingo 24 de agosto falleció una reconocida actriz a los 42 años.

Estamos hablando ni más ni menos que de la española Verónica Echegui, quien fue parte de destacadas películas como «Yo soy la Juani» (2006) y «Explota, explota» (2020).

Según informó La Tercera, la familia dio a conocer que la intérprete lidiaba con una enfermedad hace un tiempo. Sin embargo, había optado por mantenerla en privado.

La partida de Verónica Echengui ha generado gran impacto. De hecho, el presidente de España, Pedro Sánchez compartió un sentido mensaje.

«Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos», escribió el mandatario a través de X (antes Twitter).

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

La trayectoria de Verónica Echegui

Verónica Fernández de Echegaray fue una destacada actriz española que alcanzó gran popularidad tras protagonizar la película de comedia «Yo soy la Juani» en 2006.

Asimismo, la intérprete recibió múltiples nominaciones a los Premios Goya por sus papeles en cintas como «El patio de mi cárcel», «Katmandú, un espejo en el cielo» y «Explota, explota».

Verónica Echegui nació el 16 de junio de 1983 en Madrid. Vale señalar que es pariente de José Echegaray, Premio Nobel de Literatura.

Además, sus inició en la actuación los hizo participando en series como «Una nueva vida» y «Paco y Veva».

En tanto, el último estreno de la intérprete fue la serie de Apple TV+, «A Muerte», la que trata de un hombre que es diagnosticada de cáncer y se encuentra con una amiga de infancia, la que es interpretada por Verónica Echegui.

La actriz también tuvo experiencia detrás de cámara. Específicamente como directora y guionista del cortometraje «Tótem loba», el que la hizo ganar un Premio Goya.

También te podría interesar: «Vino a pegarme encargada por él»: DJ con la que Karol Lucero fue infiel sufrió golpiza en disco y apunta contra el animador