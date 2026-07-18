«Se vienen horas difíciles…»: Kike Morandé entregó un emotivo mensaje a las víctimas del temporal en Detrás del Muro

El nuevo capítulo de Detrás del Muro comenzó de una forma poco habitual. Todo esto, en medio de la contingencia que golpea a Chile.

Antes de arrancar con el humor, Kike Morandé hizo una pausa para referirse al complejo sistema frontal que afecta a gran parte del país y dedicó unas palabras a quienes atraviesan difíciles momentos producto del temporal.

Kike Morandé entregó un emotivo mensaje a las víctimas del temporal en Detrás del Muro

El animador explicó que, debido a la situación que vive Chile, el equipo quiso partir el programa con un mensaje para las familias afectadas: “Aquí estamos en un programa, estamos en un estudio con mucho ánimo, sabiendo que estamos haciendo un capítulo muy especial, muy especial”, señaló.

“Hemos tenido, la verdad, una tarde lluviosa, ayer lluvioso y se vienen horas difíciles para muchos hogares en este país. Demasiada agua nos está cayendo”, agregó Kike Morandé.

Kike Morandé comentó que el principal objetivo del programa era entregar un momento de distracción: “Queremos hacer este programa con mucho cariño y dedicárselo a todas las personas que necesitan de un ratito de distracción”, afirmó.

Además, explicó que Mega mantendría un monitoreo permanente de la emergencia: “El departamento de prensa va a estar muy conectado con nosotros. Los equipos están desplegados por todo el país y si es necesario interrumpir, que nos interrumpan. Así lo haremos e interrumpiremos nuestro programa para dar la información del momento”, indicó.

Finalmente, el conductor destacó que, pese a la contingencia, el propósito de Detrás del Muro seguía siendo acompañar a los televidentes: “Como siempre, nuestra misión es llevar alegría y un rato de distracción a la casa con lo que sabemos hacer que es reírnos”, cerró antes de dar inicio al capítulo.

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