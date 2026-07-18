Ernesto Belloni sobre la denuncia de Paty Cofré por agresión: «Yo insisto en que hubo gente detrás que organizó esto (…) fue una maldad muy grande»

La polémica entre Ernesto Belloni y Paty Cofré sigue sumando capítulos. Luego de que la actriz asegurara que el comediante la golpeó durante un ensayo de Morandé con Compañía, el intérprete de Che Copete volvió a referirse al tema y entregó una nueva versión de lo ocurrido.

En conversación con Página 7, Ernesto Belloni insistió en que las declaraciones de su excompañera le provocaron un profundo daño y aseguró que detrás de la polémica habría existido una intervención de terceros.

Ernesto Belloni sobre la denuncia de Paty Cofré por agresión

Cabe recordar que Paty Cofré relató hace algunas semanas en Chilevisión que, durante el ensayo de un sketch ambientado en una playa, cuando eran parte de Morandé Con Compañía, Ernesto Belloni le habría dado un golpe en el rostro.

Tras esa acusación, el humorista negó categóricamente los hechos y ahora, en conversación con el medio citado, volvió a defenderse: «Fue un daño muy grande, muy grande que no sé cómo, por qué. Yo insisto en que hubo gente detrás que organizó esto. Le reclamé al Kike, reclamé al Mega para que hicieran algo, porque esto tienen que aclararlo”.

“En unas conversaciones que tiene uno de los productores del programa, que habló con ella, cuando yo ya empecé a presionar al Mega, ella reconoce que fue presionada para decir algunas cosas que no quería decir”, aseguró Ernesto Belloni.

Además, agregó: “Pero esa información se la dieron a Alfonso López, que es el periodista que habló con ella, y bueno, ahí esperamos que se aclare. Vamos a ver. Pero fue una maldad muy grande”, señaló.

Por último, le preguntaron a Ernesto Belloni por la supuesta demanda contra Paty Cofré: “Ella tiene ochenta y tantos años. Una querella por injurias y calumnias le puede significar, puede ser medio perjudicial para su salud. Pero igual yo tengo que llegar al fondo, aclarar esta cuestión”, concluyó.

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