Club Chocolate recibirá a Tomo Como Rey, Esteban Düch y más artistas en «Todos Juntos x VZLA»: revisa el line up y cómo comprar entradas

El próximo 16 de julio se llevará a cabo «Todos Juntos x VZLA» en Club Chocolate. Evento a beneficio que contará con una gran cartelera de artista y que tienen una gran misión: apoyar a los afectados por los terremotos que se registraron en Venezuela a fines de junio.

El evento empezará a las a las 20:00 horas y contará con el humor, música y un encuentro entre comunidades. Todo con el fin de entregar ayuda a a quienes lo necesitan.

De este modo, estarán presentes artistas chilenos y venezolanos en esta jornada que estará marcada por la unión, solidaridad y compromiso con los afectados.

Los artistas que estarán presentes en «Todos Juntos x VZLA» y venta de entradas

El evento contará con la presencia de importantes comediantes. Entre ellos Esteban Duch, quien tuvo una destacada participación en el Festival de Viña del Mar 2026. A el se les suman David Pérez, Ace Palma, Julián Melenz y Luis Boicot, quienes llegarán con sus rutinas de stand up para aportar desde la risa, la cercanía y las experiencias compartidas entre Venezuela y Chile.

Además, «Todos Juntos x VZLA» tiene una gran parrilla musical. En esta instancia, estará presente una las bandas más reconocidas de la escena de cumbia en Chile. Hablamos de ni más ni menos que de Tomo Como Rey.

Igualmente dirán presente Hadonais Nieves, cantante venezolana y ganadora de The Voice Chile 2023, la banda de blues nacional El Cruce, Bens, Luigi García, Soul Sessions, Kiakra, Los Duches, Henry Mora & Resiliente y George Sayegh. De este modo, hay una programación que abarcará diversos estilos y generaciones.

En tanto, la conducción estará a cargo de la querida locutora de RadioActiva Rosario Bravo y José Andrés Vivas de Radio Corazón.

Las entradas están disponibles a través del sistema Passline con los siguientes precios:

Preventa 1: $8.000 (agotado)

Preventa 2: $10.000

General: $12.000

Vale señalar que quienes no puedan asistir, pueden hacer aportes desde $5.000 a través de Passline. Todo lo que se recaude será donado en ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela.

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