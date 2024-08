Popular exchica Mekano sorprende a todos tras confirmar su arribo a plataforma para adultos: «Necesito facturar»

La exchica Mekano y abogada, Romina Sáez, confirmó su llegada a la plataforma de contenidos para adultos, Onfayer.

«Me empezaron a llamar y siempre había dicho que no, pero viendo la situación actual, dije ‘sí, lo voy a aceptar’. Me siento cómoda en Onfayer», indicó en conversación con La Cuarta.

Además, Romina Sáez también recordó una difícil situación que vivió después de ser agredida físicamente por una pareja le arrendaba una vivienda en San Joaquín.

«He vivido un momento complicado, ya sea por mis operaciones o los juicios, entonces necesito facturar. Y si lo puedo hacer con mi imagen, por qué no. Tengo que aprovechar que, si bien sigo trabajando como abogada, aún tengo mi imagen. ¿Por qué no ocuparla?», señaló.

Además, la exchica Mekano añadió: «Tengo tres intervenciones (en el rostro), falta una última todavía, y para todo se necesita plata. Después me gustaría ver si puedo arreglar un poco más. Por ahora estoy con procedimiento no invasivos para poder hacer las fotografías, estoy en un período de aceptación».

Romina Sáez sobre su llegada a plataforma para adultos

Además, respecto a su llegada a Onfayer, en diálogo con la Cuarta, Romina Sáez indicó: «Tengo el apoyo de mi madre, mi familia, que es mi pilar fundamental, tengo el apoyo de mis amistades, y para mí eso es lo que importa. El resto, que disfrute las fotos, ya sea que las caiga bien o les caiga mal».

En tanto, con respecto a las fotos que subirá a su contenido. «Cuando las vean van a saber. Las fotos son hermosas, la producción es hermosa», señaló la exchica Mekano.

Además, con respecto a su trabajo como abogada, indicó que ella se desempeña en el área de familia, donde no se gana tanta plata como en otras ramas. «Quizás en la rama de Derecho que elegí no se gana mucho, pero te da mucha satisfacción. Esa es una de las razones por las que seguiré trabajando en las dos cosas. Mientras más partido pueda sacarme, mejor, si la vida es una sola. Si puedo facturar, aprovechar», mencionó Romina Sáez.